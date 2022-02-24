جميلات أوكرانيا يعبرن إلى بولندا (صور)

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جدة - نرمين السيد - وأظهرت عدد من الصور الخاصة بالنازحين وهم يقفون عند المعبر الحدودى بين بولندا وأوكرانيا، بعضهم استطاع العبور بالفعل إلى الجانب الآخر.
وقال وزير الداخلية فى بولندا، إن وزارته تتخذ منذ وقت الخطوات للاستعداد لموجة لجوء حتى مليون شخص، فيما أكدت وزارة التعليم جهوزيتها لاستقبال الطلاب فى مؤسساتها التعليمية.
وأكدت المفوضية الأوروبية أنها استعداد لتقديم الدعم الاقتصادى لبولندا عند الحاجة، وتوفير المساعدة من وكالة الاتحاد الأوروبى للجوء والشرطة الأوروبية (يوروبول) والوكالة الأوروبية للحدود (فرونتكس).
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