حلف الأطلسي يضع مقاتلاته في حالة تأهب قصوى

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا إن الحلف سينشر قدرات وقوات على أراضيه، وإنه وضع أكثر من 100 طائرة حربية في حالة تأهب قصوى.

وسيعقد زعماء الدول الأعضاء في الحلف قمة عبر الإنترنت غدا الجمعة.

وقام الحلف أيضا بتفعيل خططه الدفاعية لمنح القادة العسكريين الإذن بتحريك القوات ومنها القوات الموجودة في حالة تأهب قصوى.

وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي بعد أن ترأس اجتماعا طارئا لسفراء الحلف “يجب أن نرد بعزم متجدد ووحدة أقوى.. ما نفعله هو إجراء دفاعي”.

وقال دبلوماسيون إن حلف شمال الأطلسي سيعقد اجتماعا لقادة الدول الأعضاء وعددهم 30 يوم الجمعة لبحث خطواته التالية بعد أن بدأت روسيا هجومها على أوكرانيا.

ولم يتضح على الفور من الذي سيحضر فعليا ومن الذي سيشارك عبر الإنترنت.

وسيكون العديد من زعماء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل بالفعل لحضور قمة الاتحاد لكن ذلك لن يشمل كندا وتركيا العضوين في الحلف.