الصليب الأحمر يحث أطراف الحرب في أوكرانيا على حماية المدنيين

حث بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، جميع أطراف الصراع في أوكرانيا على احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والخدمات الأساسية مثل إمدادات المياه والكهرباء. وقال ماورير في تغريدة على تويتر “تتعامل فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع الاحتياجات الإنسانية العاجلة ويتعين أن تكون قادرة على مواصلة عملها المنقذ للحياة”. وتساعد الوكالة التي تتخذ من جنيف مقرا، والتي لديها نحو 600 موظف إغاثة في أنحاء أوكرانيا منهم 400 في شرق البلاد، في توفير المياه في منطقة دونيتسك بعد أن لحقت أضرار بمحطتين لضخ المياه جراء قصف في مطلع الأسبوع مما أدى لعرقلة وصول إمدادات المياه إلى مليون شخص.

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