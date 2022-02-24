إعرف الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2022 عمان certificate.moe رابط نتائج دبلوم التعليم العام بسلطنة عمان

ننشر لكم مؤشرات ورابط نتيجة الثانوية العامة 2022 سلطنة عمان، حيث اشتدت نسبة البحث بشكل كبير من قبل عشرات الآلاف من طلاب وطالبات الثانوية العامة للحصول على نتائج دبلوم التعليم العام بسلطنة عمان 2022، حيث سارع الكثير من الطلبة للتعرف على النتيجة وذلك بعد أن أعنلت وزارة التربية والتعليم عن نتائج امتحانات دبلوم التعليم العام، وقالت الوزارة بأن نتائج امتحانات الطلاب ستكون متاحة إلكترونيا، حيث وفرت الوزارة رابط إلكتروني يمكن للطلاب الاطلاع على النتيجة من خلاله، حيث يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى روابة سلطنة عمان التعليمية ومعرفة النتيجة، وفي سطور هذا المقال نستعرض لكم خطوات مشاهدة نتيجة دبلو التعليم العام.

نتائج الثانوية العامة 2022 عمان

فور إعلان وزارة التربية والتعليم العمانية عن ظهور نتيجة الثانوية العامة في سلطنة عمان 2022، وذلك مساء اليوم الخميس 24 فبراير الجاري، وقد زادت نسبة البحث من قبل طلاب الثانوية العامة للحصول على رابط الاستعلام عن نتيجة دبلوم التعليم الفني، وكانت امتحانات الثانوية قد انطلقت في تاريه 16/1/2022 فيما انتهي الطلبة من تقديم آخر امتحان لهم بتاريخ 2/2/2022، وقلت الوزارة بأن الامتحانات قد أجريت دون تقديم أي مشاكل من الطلبة، كما أكدت على اتخاذ جميع الإجراءات الاحتياطية والتدابير الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة الطلاب والمشاركين في الامتحانات، وتمنت الوزارة التقدم والنجاح لكافة الطلاب الناجحين.

رابط نتائج دبلوم التعليم العام بسلطنة عمان 2022

تسائل الكثير من طلاب وطالبات التعليم العام بسلطنة عمان عن الموقع الإلكتروني الخاص بنتيجة الثانوية العامة 2022، حيث قالت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق بأنها ستنشر نتائج الطلبة بشكل إلكتروني، حيث سيتمكن جميع الطلبة في كافة أنحاء السلطنة من الحصول على النتيجة والتعرف عليها إلكترونيا، وننشر لكم شرحا شاملا ومفصلا لطريقة الحصول على نتيجة، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التي نشرحها لكم خطوة بخطوة، وقد وجب التنويه إلى أنه يجب عند ادخال البيانات الخاصة بك كتابتها بدقة وبشكل صحيح.