طلب بطاقة التعريف البيومترية الإلكترونية macnibe.interieur.gov.dz عبر الإنترنت

بطاقة التعريف البيومترية هى بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة التعريف الوطنية الجزائرية، حيث أن البطاقة البيومترية هي البطاقة الشخصية التي يتم استخراجها عندما يبلغ المواطن الجزائري عمر 16 عاماً، وهى تحتوى البيانات الشخصية مثل اسم المواطن فرنسي أو عربي، تاريخ الميلاد،فصيلة الدم،النوع سواء ذكر أو انثى، محل الإقامة ،صورة رقمية شخصية، ومكان وتاريخ إصدار وانتهاء البطاقة، والرقم القومى المكون من 18 رقم، ورقم البطاقة المطبوع عليها إمضاء إلكتروني، وهى عبارة عن بطاقة شفافة تحمل صورة صاحب الهوية في الوسط وهى في حجم بطاقة ATM ويحتاج إليها الأشخاص لإتمام أي أوراق خاصة به في الجهات الحكومية أو عند العمل حتى وإن كان العمل في هيئات خاصة فهي بطاقة التعريف عن الشخص وهويته.كما يلحق بها ورقة تحتوى رقم سري مكون من اربع أرقام.

رابط طلب بطاقة التعريف البيومترية

يمكنك الآن البدء في التقديم للحصول على طاقة التعريف البيومترية من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية للحصول على بطاقة التعريف البيومترية الإلكترونية من خلال الإنترنت، وذلك بالدخول على رابط طلب بطاقة التعريف البيومترية وطلب الخدمة أو متابعة الطلب.

المستندات المطلوبة لطلب بطاقة التعريف البيومترية

هناك عدة أوراق يجب توافرها للحصول على بطاقة التعريف وهى:

في مصالح البلدية يطلب استمارة طلب بطاقة التعريف البيومترية ويمكن ملء بيانات البطاقة من على الإنترنت.

أربع صور شخصية.

شهادة الإقامة الجزائرية.

شهادة الميلاد 12.

شهادة الجنسية الجزائرية .

بطاقة نوع فصيلة الدم.

عمل البطاقة البيومترية لأول مرة

يمكن طلب بطاقة التعريف البيومترية بعدة أوراق شخصية

إحضار الأوراق الشخصية السابق ذكرها لاستخراج البطاقة.

الذهاب إلى مصلحة البلدية التابع لها في محل إقامتك.

تسليم ملف الطلب إلى الجهات المختصة.

أخذ البصمة والصورة البيومترية لدى الموظف المختص.

يتم كتابة رقم الهاتف في الأوراق في حالة تم الانتهاء من البطاقة سوف ترسل لك رسالة نصية.

في بعض الأحيان لا يرسل رسائل وعلى الشخص التوجه إلى مصلحة البلدية بعد 15-20 على الأقل للسؤال على البطاقة وأخذها.

تجديد بطاقة التعريف البيومترية

تنتهي صلاحية البطاقة بعد عدة سنوات ولذلك يحتاج المواطن الجزائري إلى تجديدها وعند ذلك يكون المواطن بحاجة إلى القليل من الأوراق

بطاقة التعريف القديمة سواء كانت منتهية الصلاحية أو تالفة أو بلاغ السرعة أو الفقدان.

صورة شخصية ذو خلفية بيضاء بدون إطار وتكون حديثة.

استمارة طلب تعريف الهوية الوطنية منصة من ولى الأمر لمن يعد قاصر أو ممضى من الجهة المعنية.

عند تغيير الإقامة يجب الحصول على بطاقة إقامة سارية المفعول.

شروط تغيير بطاقة التعريف البيومترية