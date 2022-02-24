نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الدبلوم العام 2022 سلطنة عمان الفصل الدراسي الاول موقع البوابة التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الدبلوم العام 2022 سلطنة عمان يعتبر رابطها من أكثر الروابط التي يتم البحث عنها عبر محرك بحث جوجل ومنصات التواصل الإجتماعي المختلفة، حيث يظهر تاريخ إعلان نتائج الدبلوم العام في سلطنة عمان نتائج البحث وأعلنت وزارة التربية والتعليم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021-2022، عبر تويتر يوم الخميس 24 فبراير 2022 وهو الموعد الذي ستعلن فيه نتائج التعليم في سلطنة عمان عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

نتائج الدبلوم العام 2022 سلطنة عمان

سادت حالة من القلق والتوتر بين الطلاب في سلطنة عمان قبل النتائج، وقالت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم إن النتائج اليوم الخميس والنتائج واعدة للغاية وأوضحت ذلك وزارة التربية والتعليم رغم صعوبات كورونا تمكنت عمان من تنظيم إمتحانات الدبلوم العام، وبالتعاون مع وزارة الصحة ومختلف الوزارات المعنية، اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لمنع إصابة الطلاب بهذا الفيروس الخطير ويمكن الإطلاع على نتيجة الدبلوم العام 2022 من خلال البوابة التعليمية.

تحرص وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان على مواكبة التطور التكنولوجي الكبير والتقدم في مجال التعليم حيث استخدامت التقنية الحديثة وتكييفها مع القضايا التربوي لهذا السبب، أنشأت الوزارة العديد من مواقع ومنصات التعليم المختلفة التي ستخدم التعليم عن بعد، ومن أهم هذه المواقع موقع بوابة عمان التعليمية على الإنترنت التابع لوزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان.

وأعلنت وزارة التربية الوطنية في سلطنة عمان أنه سيتم الإعلان عن نتائج دبلومة 2022 اليوم الخميس عبر الموقع الرسمي على تويتر واتخذت الوزارة كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلاب لذلك، سيتم طلب النتائج إلكترونيًا عبر رابط النتائج في بوابة سلطنة عمان التعليمية.

طريقة الإستعلام عن نتيجة الدبلوم سلطنة عمان

يمكن الاطلاع على النتائج إلكترونياً عبر رابط بوابة التعليم الخاص بسلطنة عمان.

انقر على أيقونة “نتائج الدبلوم العام”.

أدخل رقم مقعدك، ثم انقر فوق عرض النتيجة.

بالنسبة للمهتمين يمكن تقديم طلبات مراجعة الامتحانات من خلال تقديم طلب عبر البوابة التعليمية لسلطنة عمان (رابط تقديم طلب مراجعة نتائج امتحانات الصف الثاني عشر) وسحب الإستمارة نظرًا لأنه يُسمح لمقدم الطلب بتقديم طلب وإنهاء الإجراءات الإدارية في غضون فترة يتم تحديدها لاحقًا، ويمكن لمقدم الطلب مراجعة المديرية العامة للتربية الوطنية في المحافظة التي ينتمي إليها وتنفيذ الإجراءات الإدارية الأخرى.