بالفيديو.. تصاعد الدخان فوق مخابرات وزارة الدفاع الأوكرانية

وثق مقطع فيديو لوكالة "رويترز"، الخميس، تصاعد دخان أسود فوق مقر المخابرات التابعة لوزارة الدفاع، وسط العاصمة الأوكرانية كيي، وذلك بعد العملية العسكرية التي شنتها روسيا على الأراضي الأوكرانية.

وأعلنت أوكرانيا، الخميس، أن بعض مراكز قيادة الجيش تعرضت لضربات صاروخية روسية.

من جانبه، قال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، إن بلاده تملك "أسلحة عالية الدقة"، مؤكدا أن روسيا تستهدف "أهدافا عسكرية" وأن المدنيين "ليس لديهم ما يخشونه".

وأكد الجيش الروسي أنه دمّر أنظمة الدفاع المضادة للطائرات وجعل القواعد الجوية الأوكرانية "خارج الخدمة".

وأشارت وكالات الأنباء الروسية نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، إلى أن "البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية أصبحت خارجة عن الخدمة، وقد دمّرت أنظمة الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية".