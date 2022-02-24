روسيا: العملية العسكرية في أوكرانيا ستستمر طالما أنها ضرورية

أعلن الكرملين، الخميس، إن العملية العسكرية ضد أوكرانيا ستستمر طالما أنها ضرورية بناء على "نتائجها" و"جدواها"، مقدّرا أن الروس سيدعمون هجوما مماثلا.

وأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، أن موسكو تهدف إلى فرض "وضع محايد" في أوكرانيا، ونزع سلاحها والقضاء على "النازيين" الذين قال إنهم موجودون في البلاد.

وصباح الخميس، بدأت روسيا عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس فلاديمير بوتن عن ذلك.

وتمكنت القوات الروسية من دخول منطقة كييف من بيلاروس لتنفيذ هجوم بصواريخ غراد على أهداف عسكرية، وفقا لحرس الحدود الأوكراني.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بتحليق مروحيات مجهولة الهوية ضمن مجموعات على علو منخفض في ضاحية كييف، العاصمة الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن العملية العسكرية الروسية أكبر بكثير مما أعلنت موسكو، نافيا الأنباء التي تحدثت عن انهيار قوات الدفاع الأوكرانية بسبب الضربات الصاروخية.

وفي تغريدة على "تويتر"، كتب كوليبا: "لا. هذا ليس غزوا روسيا فقط في شرق أوكرانيا، إنما هجوم واسع النطاق من اتجاهات متعددة".

ويظهر مسار الأحداث أن نطاق العملية العسكرية الروسية يتجاوز المناطق التي أعلنت موسكو استهدافها، إذ أمطرت روسيا بالصواريخ مناطق واسعة داخل أوكرانيا، بما فيها العاصمة كييف.