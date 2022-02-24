عاجل- وقف الإبادة الجماعية.. مسؤول عسكرى بدونيتسك يتحدث عن الحرب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال فى تصريحات صحفية، إن الجيش الأوكرانى يستخدم كل الأسلحة التى يمتلكها، مؤكدا أن قواته ستبذل كل الجهد للحفاظ على سلامة المواطنين، لافتا إلى أنهم وجهوا طلبا إلى روسيا لتقديم المساعدة العسكرية، ولبت طلبنا، والوقت قد حان لوقف الإبادة الجماعية التى تعرض لها شعبنا خلال الـ8 سنوات الأخيرة.

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