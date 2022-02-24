المستشار الألمانى: بوتين ارتكب خطأ جسيما

جدة - نرمين السيد - وقال شولتس، خلال مؤتمر صحفى، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ارتكب خطأ جسيمًا بالهجوم على أوكرانيا، مضيفا أن القادة الروس سيدفعون ثمنا باهظا.

كما أعرب عن تفهمه قلق الحلفاء فى شرق أوروبا، قائلاً: "سنقف إلى جانبهم بعد الهجوم على أوكرانيا".

يذكر أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، كان قد أعلن بدء عملية عسكرية فى دونباس، لافتًا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية فى أوكرانيا لا مفر منها.

وقال فولوديمير زيلينسكى، الرئيس الأوكرانى، إن روسيا تهاجم منشآت عسكرية فى جميع أنحاء البلاد وتتخذ الإجراءات الدفاعية.