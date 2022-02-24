عاجل- عمدة كييف يوجه رسالة إلى العالم

جدة - نرمين السيد - وقال كليتشكو، "نحن فى حرب ونقاتل من أجل بلادنا، ولكننا فى حاجة لدعم العالم بأكمله وفرض عقوبات قوية ضد روسيا فورا".

وأضاف" الوضع فى كييف تحت السيطرة حاليا، ولكن المواطنين قلقون".

جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى دونباس، لافتا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية فى أوكرانيا لا مفر منها.