عاجل- أول إجراء بيلاروسى بعد هجوم روسيا على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بيلتا) عن رئيس بيلاروس قوله :"من الممكن ومن الواقعية تماما وقف هذا الصراع، وحل جميع القضايا، ربما سيصغون لى"، مضيفا: "روسيا لن تجلس على طاولة محادثات إلا إذا استجابت أوكرانيا لجميع مطالب موسكو الأمنية".
وأشار رئيس بيلاروس إلى مطالب روسيا بنزع سلاح أوكرانيا، وتخليها عن الانضمام لعضوية حلف (ناتو)، ووقف الهجمات على جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا.
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