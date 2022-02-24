عاجل- ماكرون يتوعد برد جماعى على روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون: سنتخذ كل القرارات اللازمة للرد على تحركات موسكو فى كييف، مضيفا سنرد على الهجوم الروسى بالتنسيق مع الحلفاء. كما شدد على دعم أوكرانيا وتحمل المسؤولية لتوفير الحماية للدول الأوروبية، قائلا "سنقف إلى جانب أوكرانيا، وبوتين انتهك ميثاق الأمم المتحدة". جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى دونباس، لافتا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية فى أوكرانيا لا مفر منها.

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