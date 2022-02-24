عاجل- الدوما الروسى يعلن السبيل الوحيد لتجنب الحرب فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وقال فولودين، إن موسكو تسعى لتحقيق النزع الكامل للسلاح فى أوكرانيا، مضيفا أن نزع السلاح هو السبيل الوحيد لتجنب الحرب فى أوروبا. وتابع "نواب مجلس الدوما يدعمون قرار فلاديمير بوتين بالقيام بعملية حفظ سلام خاصة. هدفها حماية من يعيشون فى أوكرانيا". ودعا الأوكرانيين للتخلى عن أسلحتهم، وعدم المشاركة فى أى عملية تعبئة.

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