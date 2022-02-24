نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن” نتائج الثانوية العامة 2022 سلطنة عمان || نتائج الدبلوم العام بسلطنة عمان عبر البوابة التعليمية لنتائج الطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثانوية العامة 2022 سلطنة عمان، تزداد عمليات الحث بشكل كبير جدًا عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء السلطنة العمانية حيث يرغب جميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2022 سلطنة عمان، وذلك حيث من المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن النتائج الخاصة بهم في خلال الساعات القليلة القادمة من اليوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من شهر فبراير 2022، وذلك حيث كان جميع الطلبة قد بدأوا أداء الامتحانات الخاصة بهم في يوم السادس عشر 16 من شهر يناير 2022 وتم الانتهاء منها في يوم الثاني 2 من شهر فبراير لعام 2022 في وسط توفير جميع احتياجات جميع الطلبة والطالبات من جانب وزارة التربية والتعليم.

نتائج الثانوية العامة 2022 سلطنة عمان

ومنذ أن انتهى الطلاب من أداء الامتحانات الخاصة بهم وهم يبحثون بشكل مستمر عن نتائج الثانوية العامة 2022 سلطنة عمان حيث يرغبون في الاطمئنان عليها، وكانت وازرة التربية والتعليم العمانية قد أكدت على أن جميع الكنترولات واللجان المختصة بتصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بجميع الطلبة والطالبات تعمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من جميع اعمال التصحيح وأعمال المراجعة من أجل رفع النتائج عبر موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي على الإنترنت وإرسال النتائج لجميع الطلبة والطالبات، وذلك حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العمانية عن ظهور النتائج الخاصة بالطلاب عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على الإنترنت.

رابط نتائج الثانوية العامة 2022 سلطنة عمان

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2022 سلطنة عمان في تمام الساعة الثالثة عصرًا اليوم الخميس وفور الإعلان عنها سيتمكن جميع الطلبة والطالبات من الاستعلام عنها بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الخروج من المنزل في ظل حرص الوزارة على سلامة جميع الطلبة والطالبات من الإصابة بفيروس كورونا، ويتم ذلك عن طريق الخطوات التالية:-

أولًا: يقوم الطالب أو ولي أمره بزيارة موقع بوابة سلطنة عمان التعليمية الإلكتروني.

الإلكتروني. ثانيًا: يتم تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثالثًا: قم بالاستعلام عن النتائج الخاصة بك بسهولة.

كما يمكن الاستعلام عن النتائج عن طريق ارسال رسالة على رقم 90200 مكتوب فيها رقم جلوس الطالب وذلك عبر شبكتي عمانتل أو أوريدو وسيتم إرسال النتائج الخاصة بالطالب.

أتاحت وزارة التربية والتعليم العمانية الآن إمكانية الاستعلام عن النتائج الخاصة بالثانوية العامة العمانية للعام الدراسي الحالي 2022 وذلك حيث يمكن الآن لجميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم بشكل إلكتروني دون الخروج من المنزل في ظل حرص الوزارة على سلامة جميع الطلبة والطالبات من الإصابة بكورونا عبر الخطوات التي ذكرناها لكم في هذا المقال.