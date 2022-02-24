نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Now رابط نتائج دبلوم التعليم العام بسلطنة عمان 2022 البوابة التعليمية سلطنة عمان home moe gov om في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج دبلوم التعليم العام بسلطنة عمان 2022 رسميًا حيث وردت معلومات تفيد بأن وزارة التربية الوطنية صادقت على نتائج دبلوم التعليم العام ومستواه للفصل الدراسي الأول، وأن النتائج ستعلن يوم الخميس 24 فبراير 2022 الساعة 3 عصرا بتوقيت سلطنة عمان يتم الإعلان عن طريق خدمة الرسائل القصيرة وقد تكون مهتمًا بمتابعة أخبار وزارة التربية والتعليم من خلال هذا المقال

نتائج دبلوم سلطنة عمان 2022

يمكنك اتباع هذا الرابط لرؤية النتائج

بلغت نسبة النجاح في دبلوم التعليم العام الرسمي 80.24٪.

وبلغت نسبة الدبلومات في التربية العامة والعلوم الإسلامية 97.86٪.

دبلوم التربية العامة، التربية الخاصة بنسبة 90.91٪

العام الماضي 2020-2021 بلغت نسبة النجاح في دبلوم التعليم العام الرسمي 82.06٪.

في العام الماضي، بلغ عدد الطلبات 44999

ولكن في العام الحالي 2021-2022، تبلغ نسبة نجاح دبلوم التعليم العام الرسمي 80.24٪.

بلغ عدد المتقدمين لامتحانات هذا العام 49063.

ويُسمح للنتائج بعد إعلانها فقط بمراجعة ثلاثة مواضيع دراسية ومراجعتها في غضون أسبوع واحد من تاريخ إعلان النتائج ، أي من 24 فبراير إلى 2 مارس 2022 ولا يحق للطالب أو ولي الأمر للاطلاع على كتاب الامتحان والوزارة على تشكيل عدة لجان رقابية، لإصلاح الكتب المراد فحصها من أجل ضمان حق الطالب.

طريقة الاستعلام عن نتيجة دبلوم سلطنة عمان 2022

توفر وزارة التربية والتعليم في عمان موقع البوابة التعليمية لجميع الطلاب للحصول على معلومات حول النتائج من خلال الخطوات التالية:

أدخل هنا عبر رابط بوابة التعليم

انقر فوق خدمات الطلاب.

حدد رمز منصة التعليم.

اكتب اسمك وتاريخ ميلادك.

أدخل رقم المقعد.

انقر فوق التالي.

سجل رقم هاتفك.

انقر فوق تسجيل الدخول

يمكن للطالب استلام نتائج الدبلوم العام من خلال خدمة الرسائل القصيرة التي توفرها شبكة اتصالات Ooredoo ،وللاستفادة من الخدمة يمكن إبلاغ الطالب فور إعلان النتيجة عن طريق إرسال رسالة قصيرة إلى 90200 برقم المقعد.

وقد وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الامتحانات إلى 433 حالة من المصابين والمخالطين، وإذا لم تحصل على نتائج مرضية منهم فسيُسمح لك فقط بتقديم 3 مراجعات لموضوع الدراسة على أن تكون مدة التقديم أسبوع واحد فقط.

رابط نتائج دبلوم سلطنة عمان 2022

قامت وزارة التربية والتعليم في السلطنة العمانية بالإعلان عن نتائج دبلوم سلطنة عمان 2022 الخاصة بجميع الطلبة والطالبات وذلك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على الإنترنت، ويمكنكم الآن الاستعلام عن النتائج الخاصة بكم بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الخروج من المنزل في ظل حرص الوزارة على سلامة جميع الطلبة والطالبات.