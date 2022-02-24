رابط anem.dz التسجيل في منحة البطالة 2022 الجزائر الكترونيا وشروط القبول الوكالة الوطنية

يتابع عدد كبير من المواطنين في الجزائر بشكل عام في هذا التوقيت التفاصيل الخاصة بالتسجيل في منحة البطالة للعاطلين عن العمل في الجزائر، وهي المنحة التي تم الإعلان عن طرحها خلال الأيام الأخيرة من قبل رئيس الجمهورية الجزائري ليتم التسجيل بها وتقديمها للمستحقين بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي تم الإعلان عنها خلال الأيام الأخيرة والتي يجب الالتزام بها، كما تم توضيح خطوات التسجيل الكترونيا للحصول على الدعم الخاص بالمنحة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2022 والتعرف على اهم الشروط المطلوبة للتسجيل.

التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2022

في اطار سعي الحكومة الجزائرية إلى توفير الخدمات التي تضمن معيشة جيدة للمواطنين بجميع الفئات في جميع انحاء الجزائر، فقد حرصت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن بداية استقبال طلبات التسجيل في منحة البطالة في الجزائر التي تم تخصيصها للعاطلين عن العمل من المستحقين للدعم من خلال بعض الضوابط والإجراءات، حيث تم طرح هذه المبادرة من جانب رئيس الجمهورية الجزائري لكي يتم توفير حالة معيشية جيدة للمواطنين والشباب بشكل عام.

رابط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2022

تم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالتسجيل في منحة البطالة للعاطلين عن العمل في الجزائر عبر موقع الكواكب الوطنية للتشغيل، وذلك من خلال اتباع الرابط التالي مباشرة.

أولا يتم الولوج الى موقع تسجيل منحة البطالة في الجزائر مباشرة.

مباشرة. يتم اختيار التسجيل في منحة البطالة من خلال الموقع.

يتطلب الموقع ادخال بعض البيانات الأساسية الخاصة بالمتقدم والتي تضمن توافر الشروط المطلوبة للقبول في المنحة.

ارفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة بشكل سليم من بينها تصريح موقف المتقدم من الخدمة الوطنية.

شروط التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2022

وقد جاءت شروط وضوابط القبول في منحة البطالة في الجزائر على النحو التالي.