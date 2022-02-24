جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع فى ريجا إن نحو 40 جنديا أمريكيا وصلوا لاتفيا اليوم. ومن المقرر نشر أكثر من 300 جندى أمريكى فى لاتفيا، التى تتاخم روسيا وحليفتها بيلاروس. وسوف تتمركز القوات فى قاعدة ادازى العسكرية. وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت نقل جنود إضافيين ومعدات إلى أوروبا الشرقية أمس الأول الثلاثاء فى ظل تصاعد الأزمة الأوكرانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصول أول دفعة من القوات الأمريكية فى لاتفيا لتعزيز الجانب الشرقى للناتو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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