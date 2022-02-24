روسيا تضرب صادرات الحبوب والمعادن الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قال المكتب الرئاسى فى أوكرانيا إن الموانئ مغلقة.. بينما قال أحد أكبر مستخدمى السكك الحديدية إن الحكومة أوقفت عملياتها.
من ناحية أخرى، قال أشخاص مطلعون على الأمر فى وقت سابق إن الموانئ الأوكرانية ما زالت تقوم بتحميل وتفريغ البضائع من السفن الراسية بالفعل، إلا أن التجار لم يعد بإمكانهم حجز السفن لنقل البضائع من داخل وإلى خارج موانئ البلاد.
يشار إلى أن أوكرانيا هى ثانى أكبر مورد عالمى للحبوب، كما أنها مصدر رئيسى لزيت عباد الشمس.
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