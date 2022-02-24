عاجل- تحطم طائرة عسكرية روسية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة هجومية من طراز "سو-25" تحطمت فى أوكرانيا بسبب خلل فني، مشيرة إلى أن طيارها نجا وقفز بمظلته ونقل بسلامة إلى قاعدته العسكرية.

جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى دونباس، لافتًا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية فى أوكرانيا لا مفر منها.

وقال فولوديمير زيلينسكى، الرئيس الأوكرانى، إن روسيا تهاجم منشآت عسكرية فى جميع أنحاء البلاد وتتخذ الإجراءات الدفاعية.