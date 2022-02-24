نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 ومعدلات القبول الموازي من موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية PDF في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 التي يتزايد حولها مؤشرات البحث على جوجل من قبل الطلاب والسادة أولياء الأمور حيث تعتبر نتائج القبول الموازي بمثابة النسب الرسمية للقبول داخل الجامعات العراقية حيث حددت مؤخراُ وزارة التربية والتعليم العراقية معدلات القبول الموازي فى جميع التخصصات التي جاءت أمام الطلاب والطالبات بالاضافة الى شروط القبول الموازي والنتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022

نتائج القبول الموازي شهدت بشكل مؤخر تصدر كبير فى مؤشرات البحث على جوجل من قبل الطلاب والسادة أولياء الأمور كونها تعتبر من النتائج التي من خلالها يتم قبول الطلاب داخل الجامعات العراقية فى شتي التخصصات سواء على مستوى كلية الطب وكلية العلوم وكلية الهندسة أو شتي التخصصات التي جاءت أمام الطلاب والطالبات، حيث قد نشرت وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، عليه بدءت التساؤلات تدور من أجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي نستعرض مع حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام عنها

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

بامكانكم اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية على نحو خطوات نوافيكم بها على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى إدخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

تحديد المحافظة التابع لها الطالب

النقر على ايقونة عرض الدرجات لتكون على الفور أمامكم على الفور نتائج القبول الموازي

شروط القبول الموازي 2021/2022 بالجامعات العراقية

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية



بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.



وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.



اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.