رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022 البوابة الإلكترونية بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب

رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022 فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا اقتراب الإعلان عن نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية هذا العام 2022، وهي النتائج الخاصة بالقبول بعدما تقدم الطلاب بطلبات الالتحاق بالجامعات العراقية بجميع التخصصات المختلفة خلال الفترة الاخيرة، حيث استقبلت وزارة التربية والتعليم العراقية طلبات القبول الموازي للالتحاق بالجامعات العراقية عبر الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، ومن المقرر ان يتم الاعلان عن النتائج أيضا من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022 بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

نتائج القبول الموازي بالجامعات

يترقب الكثير من الطلاب في جميع انحاء العراق في هذا التوقيت التعرف على نتائح القبول الموازي في الجامعات العراقي المختلفة بجميع التخصصات، وذلك بالتزامن مع موعد اعلان النتائج من خلال الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم كما اكدت على الكثير من المصادر في الوزارة خلال الساعات الاخيرة، حيث تم نشر النسب الخاصة بالقبول في الجامعات العراقية خلال الفترة الماضية بناء على قرارات وزارة التربية والتعليم العالي في العراق، فمن المقرر ان يتم الاعلان عن نتائج القبول للطلاب خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي يتم استخراجها مباشرة من خلال الموقع المفعل من قبل وزارة التربية والتعليم العالي.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022

في اطار حرص وزارة التعليم العالي العراقية على توفير العديد من الخدمات التعليمية الالكترونية الخاصة بالطلاب الكترونيا، فقد أعلنت الوزارة عن طرح نتائج القبول الموازي في جميع الجامعات العراقية بكافة التخصصات أيضا بشكل الكتروني لكي يسهل على الطلاب الحصول على النتائج بالرقم الامتحاني فقط، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.