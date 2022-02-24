عاجل- وزير الدفاع الأوكرانى: روسيا تستهدف مطارا بالقرب من كييف

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تصريحات لوزير الدفاع الأوكرانى، اليوم الخميس، ويقع مطار هوستوميل على بعد 30 كيلومترا شمال غرب وسط العاصمة الأوكرانية، ولم يرد تأكيد مستقل للتقارير التى تفيد بسيطرة القوات الروسية على المطار. ونشر مستشار لوزير الداخلية الأوكرانى أنطون جيراتشينكو مقاطع فيديو على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعى لما يقول إنه سقوط لمروحيات روسية.

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