عاجل.. لحظات مرعبة لسقوط صاروخ روسى على أوكرانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأظهر الفيديو الرعب الذى أصاب المارة فى أحد شوارع أوكرانيا، عقب رصد صاروخ روسى فى طريقه لضرب أحد الأهداف. وأعلنت روسيا بدء عملية عسكرية فى دونباس، وقال فولوديمير زيلينسكى، الرئيس الأوكرانى، إن روسيا تهاجم منشآت عسكرية فى جميع أنحاء البلاد وتتخذ بلاده الإجراءات الدفاعية.

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