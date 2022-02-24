عاجل.. بيلاروسيا تنفى مشاركة قواتها المسلحة فى العملية العسكرية

جدة - نرمين السيد - نفى مساعد وزير الدفاع البيلاروسى الجنرال ليونيد كازينسكى اليوم الخميس الأخبار التى تداولت بشأن مشاركة القوات المسلحة البيلاروسية فى العملية العسكرية الخاصة فى دونباس، واصفًا إياها بـ"الكاذبة".





وأضاف كازينسكى، فى تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "بيلتا-نيوز" البيلاروسية، أن وحدات الجيش البيلاروسى فى قواعدها الدائمة وتنفذ المهام الموكلة إليها وفقًا لبرنامج التدريب الخاص بها.

كما ِأشار إلى أنه يُجرى اتخاذ عدد من الإجراءات لتعزيز أمن بعض الأجزاء من الحدود البيلاروسية، لمنع أى محاولات محتملة للتخريب وتهريب الأسلحة والذخيرة.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن فجر اليوم شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.