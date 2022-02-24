جدة - نرمين السيد - وأضافت الوكالة -حسبما نقلت شبكة (سكاى نيوز) البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس- أن هناك خطر اختراق صواريخ للمجال الجوى الخاضع للسيطرة. وفى وقت سابق، قال وزير النقل البريطانى جرانت شابس إنه سيطلب من شركات الطيران تجنب المجال الجوى الأوكرانى لضمان سلامة الرحلات الجوية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- «السلامة الجوية» تصدر بيانا تحذيريا لمستخدمى المجال الجوى الروسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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