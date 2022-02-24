فنلندا تتخذ خطوة استباقية بشأن اللاجئين الأوكرانيين

جدة - نرمين السيد - وأضافت مارين - فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس البلاد، وفقًا لشبكة (يورو نيوز) الأوروبية - أنه من المحتمل أن نرى عددًا كبيرًا من اللاجئين قادمة من أوكرانيا.

من جانبه، قال الرئيس الفنلندى ساولى نينيستو - الذى كان على تواصل منتظم مع نظيره الروسى فيلاديمير بوتين -: "أعتقد الآن أن الأقنعة سقطت وبقى فقط وجه الحرب ظاهرًا".

يذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن بدء عملية عسكرية فى دونباس بأوكرانيا، مشيرًا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية فى أوكرانيا لا مفر منها، وذلك وسط موجة واسعة من الإدانات الدولية والعقوبات ضد روسيا.