جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، طالب سفير أوكرانيا فى لندن، بفرض عقوبات على البنك المركزى الروسى.
وأكد السفير الأوكرانى فى لندن "لدينا قائمة بالعقوبات التى ندعو لفرضها على موسكو".
وأدان حلف شمال الأطلسى "ناتو"، اليوم الخميس، ما اعتبره هجوما روسيا غير مبرر على أوكرانيا.. داعيًا موسكو إلى إنهاء العمل العسكرى فورًا.
وذكر الناتو، فى بيان نشر على الموقع الرسمى للحلف، "ندين بأشد العبارات هجوم روسيا غير المبرر على أوكرانيا، وندعو روسيا لإنهاء العمل العسكرى على الفور، وسحب قواتها من داخل وحول أوكرانيا، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية".
وأضاف الناتو: "حلفاء الناتو يقررون تعزيز الردع والدفاع للحلف، من خلال نشر قوات برية وبحرية وجوية فى المناطق الشرقية"، معتبرًا أن "هذه التدابير احترازية، وليست تصعيدية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كماشة روسية.. سفير أوكرانيا فى لندن يكشف تفاصيل الهجوم الشامل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.