عاجل- القوات الروسية تفرض سيطرتها على مطار عسكرى فى كييف

جدة - نرمين السيد - وحذر الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، فى وقت سابق، من أن القوات الروسية تحاول السيطرة على محطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية.

وأضاف زيلينسكى، فى تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن "القوات الروسية تحاول الاستيلاء على تشيرنوبيل (محطة الطاقة النووية).. إن المدافعين عنا يضحون بأرواحهم حتى لا تتكرر مأساة عام 1986".