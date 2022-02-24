عاجل- روسيا تحذر «ناتو» من خطورة الإجراءات التوسعية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، أن بلاده مستعدة دائما للحوار مع كل الدول، مشيرا إلى خطورة إجراءات حلف شمال الأطلسى "الناتو" بالتوسع شرقا وعدم اقتصار دوره على أراضى الدول الأعضاء فيه.





وقال لافروف، خلال لقائه بنظيرة الباكستانى، اليوم الخميس بموسكو إن "الطريقة، التى يروجون بها لما يسمى بالاستراتيجيات فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ، هى بالتأكيد دليل على أن لديهم شهية للتمدد فى كوكب الأرض بأكمله". وتابع:" أجرينا مناقشات مفصلة مع زملائنا الأمريكيين وأعضاء آخرين فى حلف شمال الأطلسى، ونأمل أن تظل هناك فرصة للعودة إلى القانون الدولى والالتزامات الدولية". وأضاف: "بما أننا نتخذ الإجراءات، التى أعلنها الرئيس الروسى لضمان أمن البلاد والشعب الروسى، سنكون بالتأكيد مستعدين دائما لحوار سيعيدنا إلى العدالة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

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