الأمم المتحدة: 14.6 مليون شخص في سوريا يحتاجون مساعدات

أعلنت الأمم المتحدة أن 14.6 مليون شخص في سوريا يحتاجون مساعدات إنسانية خلال العام الحالي، ارتفاعا من من 13,4 مليون خلال العام الماضي.

وحسب تقرير نشره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فإن 76 في المئة من الأسر غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، بزيادة قدرها 10 في المئة عن العام الماضي.

ويشكل النازحون داخل سوريا 37 في المئة من الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بحسب التقرير.

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن السكان الذين لم ينزحوا أو عادوا إلى مناطقهم قبل يناير 2021، أصبحوا أيضا غير قادرين بشكل متزايد على تلبية احتياجاتهم الأساسية. ورأى في ذلك "مؤشرا" على اتساع نطاق الأزمة.

وقال نائب المنسق الإقليمي لسوريا في مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، مارك كاتس، في تغريدة عبر "تويتر" إن "المعاناة في سوريا في أعلى مستوياتها منذ بدء الأزمة".

وأضاف "تصل (مساعدات) الأمم المتحدة وشركائها إلى 7 ملايين شخص في كل شهر، لكن ثمة حاجة إلى مزيد من الدعم".

يذكر أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن 9,2 ملايين شخص من الأكثر ضعفا احتاجوا للمساعدة، العام الماضي، وهو ما يشكل "زيادة بنسبة 44 في المئة" مقارنة مع العام السابق.