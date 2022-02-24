الدفاع الروسية: إخراج 74 هدفا عن الخدمة منها 11 قاعدة جوية في...

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أخرجت منذ بداية العملية التي شنتها في أوكرانيا فجر اليوم الخميس 74 هدفا بريا للبنى التحتية العسكرية عن الخدمة.
وصرح المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف في بيان له بأن هذه الأهداف تشمل 11 مطارا لسلاح الجو الأوكراني وثلاثة مراكز قيادة وقاعدة بحرية و18 محطة رادار خاصة بمنظومات الدفاع الجوي "إس-300" و"بوك-إم 1".
كما أشار كوناشينكوف إلى إسقاط الجيش الروسي مروحية قتالية وأربع طائرات مسيرة تركية الصنع من طراز "بيرقدار تي بي 2".
وقال المتحدث إن القوات الروسية لا تستهدف المدن والمرافق الاجتماعية داخل المواقع العسكرية الأوكرانية.
وتابع أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية توغلت لمسافة تصل سبعة كيلومترات في محور بلدة فولنوفاخا، لافتا إلى استسلام 14 عسكريا أوكرانيا تعهد بالإفراج عنهم بعد تقديمهم التزامات خطية بالامتناع عن المقاومة المسلحة.
وأضاف كوناشينكوف أن قوات جمهورية لوغانسك الشعبية تواصل تقدمها في محيط بلدة سيبنوييه وتوغلت لكيلومتر آخر، قائلا إنها تواجه المقاومة غالبا من "مجموعات قوميين مسلحين".
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