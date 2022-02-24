نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر moe gov om رابط مباشر لعرض نتائج دبلوم التعليم العام 2022 في سلطنة عمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآن هو وقت نتائج الدبلوم من خلال بوابة سلطنة عمان التعليمية حيث نوفر في التعليمات التالية كيف تعمل خدمات الإستعلام عن نتائج الدبلوم العام عبر بوابة سلطنة عمان التعليمية فاليوم بتاريخ 24/2/2022 تبدا وزارة التربية والتعليم رسمياً في اعتماد نتائج الدبلوم عبر بوابتها التعليمية المشار اليها، بوابة عمان التعليمية، على أن تتوفر أولاً عبر خدمات الرسائل القصيرة لشركة Omantel و” أوريدو وذلك بإرسال الرقم الجلوس الخاص بالطالب، حيث تم الإعلان عن انتهاء اللجان تصحيح دفاتر الامتحانات لجميع مراحل تعليم الثانوي ومنهم المتقدمين للدبلوم العام للفصل الدراسي الأول 2022/2021 ولهذا لا يمكن ان تخطا في آلية الحصول على نتائج دبلوم التعليم العام بسلطنة عمان 2022 إذا أتبعت الشرح.

موعد نتائج دبلوم التعليم العام في سلطنة عمان 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم عن الموعد المخطط له لظهور نتائج الدبلوم العام ضمن الثانوية العامة وهو 24 فبراير الموافق يوم الخميس، لذا يعيش الطلاب العمانيون ترقب دائم على أمل ظهور نتائج الدبلوم العامة خلال الساعة القليلة القادمة، وبدورها كموقع خدمي نسلط الضوء آلية استخراج نتائج الدبلوم العام في السلطنة عبر البوابة التعليمية.

وكانت بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لدبلوم التعليم العام -الدور الأول- تحديداً في 16 يناير 2022 في سلطنة عمان وجرى التقدم لها من الطلاب في (359) مركز امتحان موزعة على المديريات التعليمية.

آلية استخراج نتائج الثانوية العامة للدبلوم العام

للبحث عن نتائج الدبلوم العامة في سلطنة عمان.. يرجى إتباع النقاط التالية لإستقبال نتائج الدبلوم عبر الرسائل القصيرة sms لطلاب سلطنة عمان.

ولا تقتصر آلية استخراج نتائج الثانوية الفصل الأول عبر البوابة التعليمية فقط.

يمكنكم الحصول على نسب النتائج عبر الرسائل القصيرة.

بإرسال رسالة تتضمن رقم الجلوس إلى رقم هاتف 90200

سواء من ارقام الشبكات شركة اوريدو او عمانتل

ويكون إرسال الرسالة الى الرقم المذكور بدء من الثالثة عصراً وسوف ترسلك لك النتيجة خلال دقائق.

اعتمدت وزيرة التعليم مديحة بنت أحمد الشيبانية المؤشرات العامة لنتائج امتحانات دبلوم التعليم وما في مستواه للفصل الدراسي الأول 2021/2022

البوابة التعليمية

أنطلقت البوابة التعليمية بتخصيص رابط مباشر لاستخراج، نتائج امتحانات دبلوم التعليم العام، ومن خلال الدخول في البوابة المذكورة يمكن إتباع التعليمات فيما يخص العثور على النتائج النهائية وذلك للاستفادة من عرض نتائج الدبلوم 2022 الفصل الأول عن طريق الوصول الى نظام البوابة التعليمية ثم تحديد الفصل الدراسي وبيانات الطالب حتى تبحث عن نتيجته بعد الضغط على أيقونة عرض.