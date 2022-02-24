نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 بالجامعات العراقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني pdf في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 بالجامعات العراقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان، كونها تعد من النتائج المرتقبة من قبل عدد كبير من الطلاب والطالبات الراغبين بالالتحاق على القبول الموازي، عليه نستعرض ونتابع عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز بالخطوات طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج سواء بالاسم الرباعي او برقم الامتحاني الخاص بالطالب

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

يتزايد مؤشرات البحث على جوجل حول اجراء الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي على مستوى شتي التخصصات التي جاءت أمام الطلاب والطالبات بالتزامن مع اعلان تلك النتائج الكترونياً وفقاً لما اكد علي مجموعة كبير من المصدار على انها ستعلن اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او من خلال موقع نتائجنا حتى يتمكن الطلاب والطالبات من اتمام الاستعلام عنها بمنتهى السهولة بعدما أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان جميع النتائج أصبحت جاهزة الان على شكل ملفات pdf بإمكان جميع الطلاب اجراء الاستعلام عنها من المنزل بمنتهى السهولة على نحو خطوات نبدأ الان فى استعراضها عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

في إطار سعينا حول تقديم جميع الخدمات التعليمية الالكترونية المقدمة من وزارة التربية والتعليم العراقية نتابع و نستعرض مع حضراتكم طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج الكترونيا ً برقم الامتحاني او بالاسم الرباعي على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

تسجيل اسم الطالب الرباعي

تسجيل رقم الامتحاني

تحديد المحافظة التابع اليها الطالب

النقر على أيقونة عرض النتائج على ان تكون امام النتائج على الفور

على ان يصبح بإمكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات التي بالاسفل على ان نوافيكم على الفور بتلك النتائج المخطط على ان تكون معلنة فى جميع المحافظات العراقية بعدما تم التأكيد على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة عراقية بعدما ان تقدم نحو 33 ألف طالب وطالبة عراقية فى شتي التخصصات التي جاءت أمام الطلاب والطالبات فى شتي الجامعات