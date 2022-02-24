رابط http://epedu.gov.iq/للاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول 2021/2022 لكل المحافظات ،نتائج الثالث المتوسط الدور الاول قد انتهى الطلاب من الاختبارات في الفترة الماضية، ومن وقتها وعمليات البحث لن تتوقف عبر محركات بحث جوجل وكثرت التساؤلات التي تتعلق بظهور نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول بالعراق 2022، حيث أن بدأت بالساعات الماضية ظهور بعد المؤشرات التي تشير لقرب الإعلان الرسمي عن النتائج كما أنها قد أشارت بالكثير من المصادر أن كافة مهام الكنترول التي تتعلق برصد الدرجات التي يستحقها الطالب، وتبذل الوزارة قصار جهدها، حتى يتم الإعلان عن النتائج في أقرب وقت، حيث أن أكدت العديد من المصادر بأن كافة النتائج سوف يتم الإعلان عنها خلال نهاية الأسبوع الجاري عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول

حرصت وزارة التربية والتعليم العراقية أن تتيح للطلاب ثلاث فرص لكافة المراحل التعليمية المتنوعة، حتى يتمكنوا من اجتياز المرحلة الدراسية التابعين لها، وقد انتهى طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط من أداء كافة اختبارات الدور الأول، وهم الأن يترقبون الإعلان الرسمي لنتائج الصف الثالث المتوسط للدور الاول 2021، حيث أن خاض الطلاب والطالبات اختبارات الدور الاول خلال شهر يناير الماضي، وقد تم الانتهاء منها منذ حوالي أسبوعين، ومن وقتها وهم ينتظرون ظهور النتائج حتى يطمئنوا على الدرجات التي تمكنوا من الحصول عليها في الفرصة الأخيرة لهم، من أن يجتزوا هذا العام الدراسي، حيث أن الوزارة أهابت قد نوهت بأن النتائج سوف يتم الإعلان عنها خلال أيام، وسوف يتم طرحها للطلاب بطريقة إلكترونية، نظرا لانتشار فيرس كورونا المستجد وتريد الوزارة فى الحفاظ علي صحة وسلامة كل الطلاب من خلال اعلان كافة النتائج اون لاين عبر الانترنت .

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدورالاول