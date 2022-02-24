إستفزازات أوكرانيا وتهديدات غربية لروسيا سبب لشن الهجمات على كييف

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محمد سياف - ابو ظبي - أكدت قناة العربية في أنباء عاجلة عن قيام القوات الروسية بشن هجمات جديدة ضد دولة أوكرانيا، كما أكدت قناة سكاى نيوز الإخبارية على قيام قافلتين عسكريتين متجهتان إلى أقليم دونيتسك شرق دولة أوكرانيا عبر الحدود بين البلدين في تصاعد جديد للأزمنة الراهنة بين البلدين.

التوقع على مرسوم إعتراف “لوهانسك ودونيستك الشعبيتين”

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قام بالتوقيع على مرسومين رئاسيين، بشأن إعتراف دولة روسيا بجمهوريتي لوهانسك ودونيستك الشعبيتين، وأكد على ذلك فلاديمير بوتين أن ذلك القرار جاء بناءً على رغبة ملحة من سلطات كييف بتنفيذ “إتفاقات مينسك” للتسوية في جنوب شرق البلاد.

إٍستفزازات كييف وتهديدات غربية

وفي نفس السياق أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الإستفزازات المسلحة من جانب كييف نحو الجمهوريتين، خلال الفترة الأخيرة بالتحديد، تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة نحو روسيا الإتحادية، ولذلك جاء القبول بقرار الهجمات على دولة أوكرانيا بعد مزيد من الإستفزات على حد زعمهم.

عقوبات غربية على روسيا بعد الإعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك

الجدير بالذكر أن قرار روسيا بشأن الإعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك قوبل بعقوبات غربية، أبرزها إعلان ألمانيا عن تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب المعروف بـ “نورد ستريم 2″، لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عن طريق دولة ألمانيا.