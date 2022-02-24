انت الان تتابع تفاصيل خبر أوكرانيا تطلب من إسبانيا أسلحة نارية ومعدات واقية لأنها أهم من البيانات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بحسب صحيفة “إل كونفينشيال” الإسبانية، طلبت سفارة دولة أوكرانيا في إسبانيا من حكومة الرئيس بيدرو سانشيز تقديم المزيد من الالتزامات الثنائية والمساعدة العملية في شكل أسلحة ومعدات الحماية الشخصية مثل السترات الواقية من الرصاص والخوذات حتى تتمكن أوكرانيا من الاستجابة روسيا.

يقول دميترو ماتيوسينكو، القائم بالأعمال في أوكرانيا، أن “البيانات لا تحمي من الطلقات النارية” وطلب من إسبانيا مساعدة حقيقية في الرد على الهجوم الروسي.

في بيان لجميع الحلفاء، بما في ذلك إسبانيا، شدد ماتيوسينكو على أن “الوقت قد حان للعمل” والانتقال من الكلمات إلى “المساعدة الحقيقية”.

اسبانيا تدعم أوكرانيا ضد روسيا

وأعرب سانشيز بنفسه عن دعم إسبانيا للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال مؤتمر عقد في بروكسل في منتصف ديسمبر، بحسب الصحيفة، وسافر وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس إلى كييف هذا الشهر برسالة مماثلة. وأشاد ماتوسينكو بإسبانيا على “موقفها الثابت” الداعم لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها “بما في ذلك شبه جزيرة القرم” ، لكنه قال إن “التصريحات لم تعد كافية”.

إنه يعتقد أن إسبانيا يمكن أن تساهم بشكل أكبر في تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا وتحسين المجالات الأخرى “المنقذة للحياة” مثل السترات الواقية من الرصاص والخوذات.

وذكر أن بعض الدول قدمت بالفعل الإمدادات العسكرية، بما في ذلك الذخيرة، في هذا الصدد. وبالمثل، يرى أن هناك فرصة لمزيد من التحسين في المساعدة الأخرى “ذات النوع الأكثر إنسانية”، مثل مكونات إزالة الألغام، والصيغ التي تسمح “بالاستقرار المالي الكلي” لأوكرانيا.

بداية الحرب بين الدولتين

وأوضح السفير أن “روسيا تخوض حربًا مع أوكرانيا منذ 2014” وشكك في فتور دول الحلفاء في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنه “كلما كانت بلادة أفضل استعدادًا اقتصاديًا وعسكريًا، قلّت الإغراءات التي ستدفع روسيا لغزوها”.

وأضاف أن موسكو تعتبر التقاعس وغياب الإجراءات “الصارمة الكافية” بمثابة “ضعف”، وأنه بينما أراد الإشادة بالإجماع السائد داخل الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات التي تم تبنيها في الساعات القليلة الماضية، على المدى القصير، قال دعا إلى مبادرات سياسية واضحة، بما في ذلك تحسين آفاق بلادة للعضوية في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.