زيلينسكي: جنودنا يضحون بحياتهم لتجنب كارثة تشيرنوبل ثانية

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن ثمة معارك دائرة قرب منشأة نووية في تشيرنوبل، معتبرا أن "الجنود الأوكرانيين يضحون بحياتهم لتجنب تكرار الكارثة النووية" التي حصلت عام 1986.

وقال فولوديمير زيلينسكي: "قوات الاحتلال الروسية تحاول السيطرة على محطة تشيرنوبل. المدافعون عنا يضحون بحياتهم كي لا تتكرر مأساة 1986".

وكان مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية، أنتون غيراشتشينكو، قد أعلن في وقت سابق أن ثمة معارك دائرة قرب منشأة نووية في تشيرنوبيل، دخلت إليها القوات الروسية من بيلاروسيا، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وعلى الصعيد العسكري، أوضح الرئيس الأوكراني أن القوات الروسية سيطرت على مطار عسكري على مشارف كييف، مشيرا في الوقت نفسه إلى "نجاح ردع القوات المسلحة الأوكرانية للقوات الروسية في معظم المناطق".

واعتبر فولوديمير زيلينسكي أن "ستارا حديديا جديدا" أصبح يفصل روسيا عن "العالم المتحضر"، منوها إلى أنه "على اتصال دائم بزعماء العالم"، وأن روسيا "بدأت بالفعل في تلقي أولى العقوبات".