عاجل- بوتين: اتخذنا قرارات اضطرارية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مساء اليوم الخميس، إنه لم يبقَ لروسيا أى خيار فى التعامل مع الأزمة، موضحا "اتخذنا قرارات اضطرارية".



جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مساء اليوم الخميس، إنه لم يبقَ لروسيا أى خيار فى التعامل مع الأزمة، موضحا "اتخذنا قرارات اضطرارية". وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، فى نبأ عاجل لها، أن بوتين عقد اجتماعا، فى الكرملين، استعرض فيه مع رجال أعمال روس مواجهة العقوبات الغربية.

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