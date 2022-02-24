البنتاجون: ما نراه هو المراحل الأولى للغزو الروسى

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن بدء عملية عسكرية فى دونباس بأوكرانيا، مشيرًا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية فى أوكرانيا لا مفر منها، وذلك وسط موجة واسعة من الإدانات الدولية والعقوبات ضد روسيا.

ومن جانبه أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أن القوات الروسية سيطرت على مطار عسكرى على مشارف كييف.

وحذر الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، فى وقت سابق، من أن القوات الروسية تحاول السيطرة على محطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية.

وأضاف زيلينسكى، فى تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن "القوات الروسية تحاول الاستيلاء على تشيرنوبيل (محطة الطاقة النووية).. إن المدافعين عنا يضحون بأرواحهم حتى لا تتكرر مأساة عام 1986".