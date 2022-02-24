نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض سكني مدعوم من وزارة الإسكان السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج قرض سكني مدعوم أو القرض المدعوم من صندوق التنمية العقاري في المملكة العربية السعودية هو أحد أفضل أنواع التمويل المدعوم التي توفرها وزارة الإسكان السعودية سعيًا بالتعاون مع عدد من البنوك السعودية المعروفة، ولكن كم مبلغ قرض الإسكان خلال هذا العام؟ هذا ما يهم المواطن وقد ذكرت الوزارة أن قيمة المبلغ تختلف من مواطن إلى آخر، لهذا سنتعرف على شروط القرض العقاري وما هي شروط قرض سكني على وجه التحديد والإجراءات المطلوبة من أجل إصدار قرض سكني مدعوم 1443.

قرض سكني مدعوم

أعلنت وزارة الإسكان عن توفير برامج عديدة في إطار الدعم السكني من بينها برنامج القرض العقاري المدعوم وهو عبارة عن قرض سكني مدعوم قيمته تصل في بعض الأحيان إلى نصف مليون ريال سعودي وما يُميز هذا القرض كونه متوافق مع الأحكام الإسلامية المعمول بها في المملكة.

مميزات القرض المدعوم من صندوق التنمية العقاري

وهناك العديد من المميزات في التمويل المدعوم من وزارة الإسكان من بينها:

إمكانية الحصول على التمويل بنسبة تصل إلى 100% من إجمالي الرواتب الشهرية للمستفيدين، وخصوصًا الأفراد الذين يحصلون على رواتب أربعة عشر ألف ريال سعودي.

مصدق عليه من خلال الهيئات الشرعية بالمملكة.

يحصل المواطن في الكثير من الأحيان على تخفيض لقيمة الدفعة الأولى المقدمة.

يستطيع التنازل عن قيمة التمويل أيضًا لأحد الأشخاص المنتمين إلى أقارب الدرجة الأولى.

كيف أقدم على القرض العقاري المدعوم

ومن خلال موقع صندوق التنمية العقارية وعن طريق برنامج القرض العقاري المدعوم تم الإعلان بشكل رسمي عن الخيارات المتاحة والمنتجات المتاحة، وكذلك آلية التقديم على القرض المدعوم وذلك وفق التالي:

الدخول إلى منصة سكني الإلكترونية (sakani.sa).

ثم الاطلاع على خيارات برنامج القرض العقاري وهي جاءت متمثلة في حل تمويل البناء الذاتي وإمكانية شراء وحدة سكنية جاهزة أيضًا وغيرها من الخيارات.

بعد الاختيار من المتاح أمامك ينبغي أن تبدأ في تسجيل الطلب، بإدخال البيانات والمعلومات المطلوبة.

رقم وزارة الإسكان الموحد

ومن أجل معرفة مميزات جميع خيارات برنامج القرض العقاري المدعوم يمكن الاتصال على الرقم الموحد أولًا لصندوق التنمية العقاري على رقم 199088 من أي مكان بالمملكة أو الاتصال على رقم الوزارة الموحد 199090.