مواعيد صرف راتب التقاعد المدني والعسكري في السعودية من المؤسسة العامة التأمينات الإجتماعية pension.gov.sa

مواعيد صرف راتب التقاعد المدني والعسكري في السعودية حيث تزداد عمليات البحث في هذا التوقيت من قبل العديد من المتقاعدين التابعين للقطاعات المدنية والعسكرية في المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت والخاصة بشهر فبراير 2022، حيث يتساءل المتقاعدين عن ما اذا كان الايداع في الموعد الرسمي الخاص به المحدد من قبل الوزارة ام تم تأجيله هذا الشهر، حيث تقوم الحكومة السعودية متمثلة في الوزارات المختلفة بتحديد جدول معين يتم من خلاله صرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين القطاع المدني والعسكري في المملكة العربية السعودية، والتي تم الكشف عنها خلال الأيام الأخيرة بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر فبراير، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد صرف راتب التقاعد لشهر فبراير 2022.

مواعيد صرف راتب التقاعد المدني والعسكري في السعودية

أعلنت الحكومة السعودية متمثلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الأيام الأخيرة عن الموعد الرسمي المخصص لصرف مرتبات التقاعد الخاصة بالمتقاعدين في قطاعات المدني والعسكري في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث أكدت أن موعد صرف الراتب يكون في يوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، عبر ان يتم تأجيل موعد الصرف في حالة موافقة هذا الموعد لأحد أيام العطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية، ونظرا لكون يوم الرابع والعشرين يوافق يوم عطلة رسمية لشهر فبراير هذا العام، فمن المقرر ان يتم صرف الرواتب رسميا يوم الجمعة الموافق 25 من شهر فبراير، على أن يتم طرح الرواتب في الحسابات الخاصة بالمستحقين في هذا الموعد.

شروط وضوابط الحصول على رواتب التقاعد في السعودية 2022

وهناك بعض الشروط والضوابط التي يجب الالتزام بها لكي يتم استحقاق رواتب التقاعد في المملكة العربية لجميع القطاعات، ومن أهم هذه الشروط ما يلي.

يشترط ان يكون المستحق لراتب التقاعد قد بلغ عامه ال 60، بالاضافة الى ان يبلغ العسكري في المملكة العربية السعودية السن المحدد قانونا للتقاعد.

يحق للشخص الحصول على راتب التقاعد بعد مرور مدة تصل الى ثمانية عشر عام في احد المؤسسات العسكرية، بالإضافة الى مرور عشرين عام على عمله في أحد المؤسسات المدنية في المملكة العربية السعودية.

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