بوتين: الهجوم هو السبيل الوحيد للدفاع عن روسيا 

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، يوم الخميس، أنّ بلاده لم يكن أمامها "أي سبيل آخر" للدفاع عن نفسها سوى شنّ هجوم عسكري على جارتها أوكرانيا، في وقت يواصل الجيش الروسي منذ فجر الخميس اجتياح الجارة الشرقية.

وخلال اجتماع عقده في الكرملين مع رجال أعمال وبثه التلفزيون، قال بوتن إنّ "ما يجري حالياً هو إجراء قسري لأنّهم لم يتركوا لنا أيّ سبيل آخر للتحرك بشكل مختلف".

من جانبه، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن روسيا تتحمل وحدها مسؤولية القتل والدمار اللذين سيحدثهما هجومها على أوكرانيا.

وعن تأثير الهجوم الروسي على الاقتصاد العالمي، أكد بوتن أن بلاده لا تريد الحاق الضرر بالنظام الاقتصادي العالمي ولا استبعادها منه، في وقت تسبب غزوه لأوكرانيا باضطرابات كبيرة في الأسواق ويعرض موسكو لعقوبات مدمرة.

وقال "لا تزال روسيا جزءا من الاقتصاد العالمي، لا نعتزم الحاق الضرر به. اعتقد ان على شركائنا ان يدركوا (هذا الامر) والا يكون هدفهم دفعنا الى خارج النظام".