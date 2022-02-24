عاجل- بريطانيا تكشف عن ورقة الضغط التى تستخدمها ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - أوضح جونسون، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أن بلاده ستفرض عقوبات على أكثر من 100 كيان اقتصادى روسى، جراء الهجوم الروسى على أوكرانيا.

وفى كلمة لرئيس وزراء بريطانيا أمام مجلس العموم البريطانى بشأن تطورات الأزمة الأوكرانية، قال إنه يجب أن "نتبنى وحلفاؤنا حزمة عقوبات اقتصادية لم تعرفها روسيا من قبل".

وأشار جونسون إلى أن سيتم منع البنوك الروسية من العمل فى بريطانيا، موضحا "سنواصل مساعينا فى عزل روسيا عن الاقتصاد العالمى".