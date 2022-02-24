بث مباشر.. الأزمة الأوكرانية لحظة بلحظة (إنزال عسكرى وسقوط مروحية)

جدة - نرمين السيد - تواصل فضائية إكسترا نيوز تقديم تغطية حية ومباشرة للأحداث والمعارك فى جميع مناطق أوكرانيا عقب إطلاق روسيا عملية عسكرية ضدها، فى حين أعلنت كييف استخدام الجيش الروسى صواريخ باليستية، وسط توقعات بالتصويت الجمعة على مشروع قرار فى مجلس الأمن الدولى يدين الغزو الروسى لأوكرانيا.





وذكر مسؤول أوكرانى أن قوات روسية تسيطر على محطة تشرنوبيل للطاقة النووية. كما كشفت فضائية إكسترا نيوز عن سقوط مروحية روسية بكامل ذخيرتها بعد إصابتها شرق أوكرانيا.

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