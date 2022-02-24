مولدوفا تعلن وصول أكثر من 4 آلاف مواطن أوكرانى إلى أراضيها

جدة - نرمين السيد - وأوضحت ساندو - فى تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - أن حكومة مولدوفا أقامت مراكز استضافة مؤقتة بقريتى "بالانكا" و"أوكتينا" القريبتين من حدود أوكرانيا، مضيفة أنه تم تسجيل أكثر من أربعة آلاف عبور إلى داخل بلادها اليوم.

وتابعت ساندو أن حدود مولدوفا لا تزال مفتوحة أمام جميع مواطنى أوكرانيا ممن يحتاجون إلى عبور أو إقامة آمنين.

وبدأت روسيا عمليات عسكرية فى أوكرانيا، وذلك وسط موجة واسعة من الإدانات الدولية والعقوبات ضد روسيا.