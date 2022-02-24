جدة - نرمين السيد - وأوضحت ساندو - فى تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - أن حكومة مولدوفا أقامت مراكز استضافة مؤقتة بقريتى "بالانكا" و"أوكتينا" القريبتين من حدود أوكرانيا، مضيفة أنه تم تسجيل أكثر من أربعة آلاف عبور إلى داخل بلادها اليوم.
وتابعت ساندو أن حدود مولدوفا لا تزال مفتوحة أمام جميع مواطنى أوكرانيا ممن يحتاجون إلى عبور أو إقامة آمنين.
وبدأت روسيا عمليات عسكرية فى أوكرانيا، وذلك وسط موجة واسعة من الإدانات الدولية والعقوبات ضد روسيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مولدوفا تعلن وصول أكثر من 4 آلاف مواطن أوكرانى إلى أراضيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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