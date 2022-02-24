تمويل رأس المال العامل || صندوق التنمية الزراعية

تمويل رأس المال العامل، فقد أعلن صندوق التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية عن توفير تمويل رأس المال العامل الذي تم تخصيصه من أجل العمل علي الاستيراد الخاص بالمنتجات الزراعية مثل منتجات “الشعير أو فول الصويا أو الذرة الصفراء”، ويهدف صندوق التنمية الزراعية الي تحسين وضع الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي لهذه السلع التي تم تحديدها من جانب الصندوق، علي أن يتم التعزيز بدون تكاليف إدارية ومن خلال مقابل مالي، وقد وضح الصندوق بأن التمويل يتميز بعدد من المزايا لجميع المواطنين، علي أن يتم الحصول عليه وفق بعض الشروط التي يجب توافرها، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في تمويل رأس المال العامل.

تمويل رأس المال العامل

يتم الحصول علي تمويل رأس المال العامل وفق بعض المتطلبات التي يجب توفرها حتي يتم قبول طلب التقديم الخاص بكل متقدم، والتي من بينها ما يلي:

يجب أن يكون هناك مشروع قائم للحصول علي التمويل.

يجب ألا تقل الفترة التشغيلية للمشروع عن الفترة الزمنية التي يحددها الصندوق.

يجب أن يتم تقديم تفاصيل الاحتياجات الخاصة برأس المال العامل.

يشترط أن يكون التمويل مصروف بالكامل.

مزايا تمويل صندوق التنمية الزراعية

يتميز تمويل رأس المال العامل ببعض المميزات التي يوفرها الصندوق لجميع العملاء الراغبين في التمويل ومنها ما يلي:

تصل فترة سداد التمويل الي مدة 10 سنوات ويتم سدد القرض على 10 أقساط من كل عام تبدأ من 7 فبراير 2025 وتنتهي في يوم 7 فبراير 2034، وذلك وفق الجدول المحدد للسداد والذي تم الاتفاق عليه مع الصندوق.

لا يوجد أي تكاليف إدارية ومقابل مالي.

سهولة الحصول علي التمويل وفق إجراءات ميسرة علي جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم بتمويل رأس المالي العامل

يتم التقديم بتمويل رأس المال العامل من خلال الدخول إلكترونياً علي رابط التقديم التالي: صندوق التنمية الزراعية، وهو الموقع الرسمي الذي من خلاله يستطيع أي مواطن الحصول علي قيمة التمويل الذي يرغب به، بعد أن يتم تسجيل جميع البيانات الشخصية ورفع جميع المستندات التي تطلبها المنصة من أجل التقديم الإلكتروني بالمنصة.