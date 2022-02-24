نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي في الدوري الأوربي والتشكيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي، يريد جميع عشاق الكرة الأوروبية معرفة ترددات القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي التي سوف تنعقد مساء اليوم الخميس الذي يوافق 24 من فبراير 2022، ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة في غاية الإثارة والتشويق لأنها تجمع بين فريقين من أقوى فرق أوروبا وهما الفريق الإسباني برشلونة الغني عن التعريف، والفريق الإيطالي نابولي، وبعدما انتها من مباراة الذهاب الماضية بنتيجة هدف مقابل هدف، يخوضان معركة أخرى اليوم في إياب من الدوري الأوروبي موسم 2022، والآن نترككم مع تفاصيل أكثر حول المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي

تتولى بي إن سبورتس الرياضية القطرية كعادتها نقل جميع مباريات العالم الهامة ولا سيما الدوري الأوروبي، وأعلنت بالفعل عن أن قناة beIN Sports Premium 1 HD ستكون القناة الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي بث مباشر اليوم على معظم الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتعليق المعلق الرياضي خليل البلوشي، كذلك هناك قنوات أخرى ناقلة للمباراة نفسها مساء اليوم من بينها القناة الرياضية cbc على AzerSpace وترددها هو 11135 أفقياً، كما أن قناة Afrique الرياضية أيضاً سوف تنقل المباراة على تردد 11785 على القمر Eutelsat Sesat W4 بجودة عالية.

موعد مباراة برشلونة ونابولي اليوم

يشهد ملعب دييغو مالادنا لقاء القمة بين برشلونة ونابولي اليوم على الأرض الإيطالية في الساعة العاشرة بالتوقيت المصري، وفي الساعة الحادية عشر بالتوقيت السعودي وفي الساعة الثانية عشر من منتصف الليل بالتوقيت الإماراتي، وينتظر عشاق برشلونة الإسباني المباراة على نار أحر من الجمر آملين فوزه وخروج نابولي من بطولة الدوري الأوروبي والتأهل وسط تحكيم الحكم الروسي سيرجي كاراسيف.

تشكيل برشلونة أمام نابولي اليوم

يتكون تشكيل برشلونة اليوم من التالي:

حارس المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: بيكيه اراخو – ألبا – ديست.

وخط الوسط: فرينكي دي يونج – بيدري – بوسكيتس.

وخط الهجوم: فيران توريس – اوباميانج – اداما تراوري.

تشكيل نابولي أمام برشلونة اليوم

يتكون تشكيل نابولي اليوم من التالي:

حارس المرمى: اوسبينا.

خط الدفاع: ماريو روي – دي لورينزو – كوليبالي – أمير رحماني.

وخط الوسط: نجد أليماس – فابيان رويز – زيلينسكي – ديما.

وخط الهجوم: انسيني – اوسيمين.

ونتابع مع حضراتكم مباراة برشلونة ونابولي اليوم لحظة بلحظة، وسوف نقدم لكم تصاعد الأحداث فور البداية حتى النهاية إلى ملخص نتيجة مباراة برشلونة ونابولي، تابعونا.