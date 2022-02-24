عاجل:- اعلان رقم السفارة السعودية فى أوكرانيا في مدينة كييف نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان حيث تزايدت إلى معدل كبير مؤشرات البحث على جوجل لاجل التعرف على رقم السفارة السعودية داخل أوكرانيا في مدينة كييف بعد الأزمة التي اندلعت اليوم فى أوكرانيا

رقم السفارة السعودية فى أوكرانيا

بعد الازمة الاوكرانية الروسية التي انطلقت صباح اليوم الموافق ميلادياً 24 فبراير وجهت السفارة السعودية فى أوكرانيا الدعوة لمواطني المملكة العربية السعودية على ضرورة توخي الحذر والتوجه او التواصل مع السفارة فى اقرب وقت ممكن، حيث وفرت السفارة السعودية الموجودة فى مدينة كيف رقماً للتواصل مع السفارة تزامناً مع تصاعد الاحداث الروسية الاوكرانية على شن الهجوم الروسي الذي تم توجيه صباح اليوم على كييف وعدد مناطق داخل أوكرانيا، على ان توجه الحكومة السعودية من خلال السفارة السعودية على ضرورة التواصل من هم لم يتواصلوا مع السفارة خلال فترة الإجراء بشكل سريع، حيث ستعمل الخارجية السعودية على حماية مواطنيها فى أوكرانيا بأكبر شكل ممكن وذلك حرصاً من الحكومة السعودية على سلامة وأمن مواطنيها سواء فى السعودية او حول العالم على ان نتابع ونستعرض الان مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال رقم السفارة السعودية فى أوكرانيا

رقم السفارة السعودية فى أوكرانيا

نتابع ونستعرض و نتابع مع حضراتكم الان رقم السفارة السعودية الشغال الذي وفرته الحكومة السعودية أمام مواطنيها فى كييف حيث سيصبح بإمكان مواطني المملكة العربية السعودية التواصل مع السفارة على نحو رقم 00380445205171 على ان يتم الاشارة على ان بامكان التواصل مع السفارة بأكثر من طريقة داخل أوكرانيا، على ان تسعى السفارة السعودية على توجيه شتى المساعدات لمواطني المملكة العربية السعودية، على ان تأكد الصفحة الرسمية لسفارة المملكة العربية السعودية على الفيس بوك على ان السفارة تعمل بشكل يومي بدءً من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة بدءً الساعة التاسعة صباحاً حسب توقيت كييف حتي الرابعة عصراً، على ان نستعرض على مدار الساعة جميع التفاصيل الواردة حيال الازمة الروسية الاوكرانية ومتابعة أوضاع مواطني المملكة العربية السعودية فى كييف