مجاناُ: القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي في إياب الدوري الأوروبي

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عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي، ينتظر جميع عشاق الكرة الأوروبية من حول العالم موعد بدء مباراة برشلونة ونابولي في إياب الدور السادس عشر من بطولة الدوري الأوروبي موسم 2021/2022 على أرضية ملعب «دييجو مالاندا» ، في لقاء قوي بين العملاق الإسباني برشلونة مع العملاق الإيطالي نابولي للإياب بعدما انتهى كلاهما من مباراة الذهاب على أرضية ملعب كامب نو والتي انتهت بنتيجة «1-1»، واليوم نكشف لكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي المنعقدة اليوم الخميس الموافق 24 من فبراير 2022.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي

سوف تنقل لنا شبكة قنوات “بي ان سبورت” القطرية الرياضية لجميع مباريات بطولة الدوري الأوروبي 2021/2022 في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وحددت قناة beIN Sports Premieum HD 1 لتكون الانتقال الحصري لمباراة برشلونة ونابولي بالإضافة إلى القنوات التالية:

قناة Sport 1 Afrique على تردد 12530 وباستقطاب رأسي بمعدل ترميز 30000 والقمر الصناعي N S S 7.

وقناة Sport 1 Afrique على القمر الصناعي Eutelsat Sesat W4 بتردد 11785 وباستقطاب أفقي ومعامل ترميز 27500.

قناة CBC SPORT HD على القمر الصناعي Azer Space 46°E بتردد 11135 باستقطاب أفقي ومعامل الترميز 27500.

وقناة TVI Portugal على القمر الصناعي Hispasat 1a بتردد 12322 باستقطاب أفقي ومعامل الترميز 27500.

قناة BT Sport 2 HD على القمر الصناعي Astra 2A 2B 2 D بتردد 12515 باستقطاب أفقي ومعدل الترميز 22000.

موعد مباراة برشلونة ونابولي

يستضيف نابولي الإيطالي فريق برشلونة الإسباني مساء اليوم الخميس الموافق 24 من فبراير 2022 في لقاء الإياب بدور الخروج للمغلوب في بطولة الدوري الأوروبي نسخة 2022 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والأردن، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والتاسعة بتوقيت تونس.

تشكيل برشلونة أمام نابولي اليوم

كشف المدير الفني لفريق برشلونة تشافي هيرنانديز عن قائمة الفريق اليوم في مواجهة فريق نابولي الإيطالي والتي تضم اللاعبين:

تير شتيجن، أرنو تيناس، مارتن نيتو، جيرارد بيكيه، سيرجي بوسكيتس، اميرك أوباميانج، مارتين برايثويت، فيران توريس، عثمان ديمبيلي، ريكارد بويج، جوردي ألبا، ايريك جارسيا، أوسكار مينجويزا، بيدري، دي يونج.